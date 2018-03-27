Между Сызранью и Тольятти смертельное ДТП — ВАЗ-2106 врезался в грузовик

В понедельник, 26 марта, примерно в 18:00, между Сызранью и Тольятти, на 932 километре автодороги М-5 «Урал», в районе Переволок водитель ВАЗ-2106, следовавший со стороны Самары в направлении Москвы, выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с грузовым автомобилем ГАЗон Next, сообщает syzran-small.ru.

В результате дорожной аварии водитель и пассажир легкового автомобиля скончались на месте происшествия до приезда бригады «скорой помощи».