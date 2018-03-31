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На трассе Волгоград — Сызрань перевернувшаяся фура залила дорогу битумом
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На трассе Волгоград — Сызрань перевернувшаяся фура залила дорогу битумом 

v1.ru 4 часа назад
Фото: v1.ru
На трассе «Волгоград — Сызрань» перед въездом в Камышин перевернулась фура с битумом.
— Вчера в 21:00 водитель опрокинул машину по какой-то необъяснимой причине, — прокомментировали автомобилисты. — Возможно, он уснул за рулем. На асфальт вылилась часть битума. Всех автомобилистов переселили на вторую полосу.
В ФКУ Упрдор «Москва — Волгоград» уточнили, что сегодня подрядчик убрал с обочины разлившуюся липкую смесь и эвакуировал машину.
— Вечером дорожники сгребли битум грейдером, — прокомментировали в пресс-службе ФКУ Упрдор «Москва — Волгоград». — Сегодня они окончательно убрали весь материал, который был на обочине. Совсем недавно они увезли с дороги и перевернувшуюся фуру.
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