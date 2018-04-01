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В Нижнем Новгороде при столкновении двух машин погибли два человека
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В Нижнем Новгороде при столкновении двух машин погибли два человека 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 1 апр — РИА Новости. Два человека погибли и трое получили травмы разной степени тяжести при столкновении двух машин на Мызинском мосту в Нижнем Новгороде вечером в воскресенье, сообщил РИА Новости заместитель начальника отдела пропаганды УГИБДД ГУВД по Нижегородской области Дмитрий Мацкевич.
По предварительным данным, водитель BMW выехал на встречную полосу движения и столкнулся с автомобилем Volvo.
"Водитель Volvo — мужчина 1975 г.р. — и пассажир BMW погибли. Еще три человека получили ранения различной степени тяжести", — сообщил Мацкевич.
Обстоятельства аварии устанавливаются. На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД, МЧС и врачи скорой помощи.
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