В Нижнем Новгороде при столкновении двух машин погибли два человека

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 1 апр — РИА Новости . Два человека погибли и трое получили травмы разной степени тяжести при столкновении двух машин на Мызинском мосту в Нижнем Новгороде вечером в воскресенье, сообщил РИА Новости заместитель начальника отдела пропаганды УГИБДД ГУВД по Нижегородской области Дмитрий Мацкевич. По предварительным данным, водитель BMW выехал на встречную полосу движения и столкнулся с автомобилем Volvo "Водитель Volvo — мужчина 1975 г.р. — и пассажир BMW погибли. Еще три человека получили ранения различной степени тяжести", — сообщил Мацкевич. Обстоятельства аварии устанавливаются. На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД, МЧС и врачи скорой помощи.