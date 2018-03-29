В центре Нижнего Новгорода водитель иномарки сбил пешехода и скрылся

49-летний мужчина пострадал под колесами иномарки вчера, 28 марта. ДТП случилось в центре Нижнего Новгорода, на улице Горького. Об этом сообщает отдел пропаганды безопасности дорожного движения и орг-аналитической работы УГИБДД ГУ МВД России по региону.

Авария произошла вчера, 28 марта, около девяти часов утра. Водитель, сбивший пешехода, с места происшествия скрылся. Установить его личность пока не удалось. Известно лишь то, что он управлял автомобилем «Мицубиси». Обстоятельства случившегося уточняются.

Пострадавший мужчина самостоятельно обратился в травмопункт, где у него диагностировали многочисленные ссадины. После оказания медицинской помощи он был отпущен.

Напомним, в тот же день на проспекте Ленина столкнулись два автобуса.