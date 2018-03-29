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Трех омичей поймали со спайсом
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Трех омичей поймали со спайсом 

Новый Омск 33 минуты назад
Трех омичей в возрасте от 22 до 26 лет задержали сотрудники Росгвардии. В ходе досмотра в автомобиле и у самих задержанных нашли наркотики.
«28 марта группа вневедомственной охраны в автомобиле ВАЗ-2108, который был припаркован во дворе одного из домов на ул. Лукашевича, задержала трех молодых людей. Вся компания явно находилась в наркотическом опьянении, о чем свидетельствовала невнятная речь, неуверенные движения и расширенные зрачки», — прокомментировали «Новому Омску» в Росгвардии по Омской области.
При досмотре в присутствии понятых на сиденье машины и в карманах задержанных были обнаружены пакеты, внутри которых, со слов задержанных, находился спайс.
Наркотики были изъяты и направлены на экспертизу. Информация о происшествии передана в управление наркоконтроля. Сами фигуранты доставлены в отдел полиции.
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