Омич, угрожавший ножом годовалому малышу, пойдёт под суд

СКР по Омской области сообщает, что завершил расследование уголовного дела в отношении 23-летнего омича, обвиняемого в причинении тяжкого вреда здоровью и незаконном лишении свободы.

Происшествие произошло ещё в ноябре 2016 года. Обвиняемый, находясь в состоянии наркотического опьянения, пришёл в гости к знакомому. Когда тот по просьбе нового друга пошёл положить ему деньги на телефон, неадекватный омич заперся в комнате вместе с гражданской женой хозяина квартиры и её двумя сыновьями 3 лет и 1 года. Когда женщина попыталась выбежать из комнаты, наркоман нанёс ей в спину два удара ножом и забрал годовалого мальчика. Он держал мальчика под угрозой ножа, пока прибывший на место участковый уговаривал освободить заложника. В результате переговоров омич всё-таки отпустил мальчика и был задержан сотрудниками Росгвардии.

«В ходе следствия обвиняемый вину признал полностью, пояснив, что ребёнка удерживал якобы в целях самообороны, так как боялся, что его могут застрелить сотрудники правопорядка». — пояснили в следственном управлении.

Следователи направило уголовное дело в суд.