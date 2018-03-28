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Омич, угрожавший ножом годовалому малышу, пойдёт под суд
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Омич, угрожавший ножом годовалому малышу, пойдёт под суд 

АиФ-Омск 52 минуты назад
Фото: АиФ-Омск
СКР по Омской области сообщает, что завершил расследование уголовного дела в отношении 23-летнего омича, обвиняемого в причинении тяжкого вреда здоровью и незаконном лишении свободы.
Происшествие произошло ещё в ноябре 2016 года. Обвиняемый, находясь в состоянии наркотического опьянения, пришёл в гости к знакомому. Когда тот по просьбе нового друга пошёл положить ему деньги на телефон, неадекватный омич заперся в комнате вместе с гражданской женой хозяина квартиры и её двумя сыновьями 3 лет и 1 года. Когда женщина попыталась выбежать из комнаты, наркоман нанёс ей в спину два удара ножом и забрал годовалого мальчика. Он держал мальчика под угрозой ножа, пока прибывший на место участковый уговаривал освободить заложника. В результате переговоров омич всё-таки отпустил мальчика и был задержан сотрудниками Росгвардии.
«В ходе следствия обвиняемый вину признал полностью, пояснив, что ребёнка удерживал якобы в целях самообороны, так как боялся, что его могут застрелить сотрудники правопорядка». — пояснили в следственном управлении.
Следователи направило уголовное дело в суд.
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