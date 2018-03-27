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Пробок во Владивостоке становится меньше
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Пробок во Владивостоке становится меньше 

Primpress 27 марта 2018
Фото: Primpress
Согласно сервису «Яндекс. Карты», загруженность дорог во Владивостоке во вторник, 27 марта, составляет пять баллов, сообщает PRIMPRESS.
Заторы наблюдались в районе проспекта 100 лет Владивостоку в обе стороны, частично по улицам Русской и Тухачевского, по улице Выселковой в сторону улицы Снеговой, в районе улицы Луговой со стороны Рудневского моста, по улице Деревенской, по улице Сабанеева, частично по улицам Фадеева, Воропаева и Борисенко, по улице Светланской в сторону центра, в районе путепровода по улице Гоголя в сторону транспортного кольца на Партизанском проспекте, частично по Партизанскому проспекту, проспекту «Красного знамени» и Военному шоссе, в районе транспортного кольца на Первой Речке, частично по Океанскому проспекту и улице Харьковская, в районе транспортного кольца на верхней станции фуникулера в сторону улицы Суханова, ччастично по улице Фонтанная, по улице Алеутской, по Нижнепортовой через Верхнепортовую в сторону Казанского моста.
В районе улицы Героев Тихоокеанцев был сбит пешеход. По словам очевидцев, женщина перебегала проезжую часть в неустановленном месте.
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