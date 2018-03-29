Серьезные пробки образовались в Барнауле утром 29 марта 

Пробки зафиксированы в разных частях города Серьезные пробки образовались на дорогах краевой столицы утром в четверг, 29 марта. Согласно сервису «Яндекс.пробки», сейчас на дорогах Барнаула семибалльные заторы.
Движение затруднено на улице Кутузова и небольшом участке Змеиногорского тракта (скорость движения — 7-10 километров в час).
Пробки наблюдаются на улицах Северо-Западная, Матросова, на проспекте Ленина в сторону центра (скорость движения — 7 километров в час).
Традиционно стоят Павловский тракт, улицы Малахова и Власихинская (скорость движения — 7-10 километров в час).
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