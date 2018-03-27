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Более 1 тыс. случаев парковки на тротуарах и пешеходных переходах выявили инспекторы МАДИ с начала года
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Более 1 тыс. случаев парковки на тротуарах и пешеходных переходах выявили инспекторы МАДИ с начала года 

Агентство «Москва» 27 марта 2018
Фото: Управа района Черемушки
Более 1 тыс. случаев парковки на тротуарах и пешеходных переходах выявили инспекторы Московской административной дорожной инспекции (МАДИ) с начала 2018 г. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщил заместитель начальника МАДИ Андрей Сидоров.
«Более 1 тыс. случаев парковки на столичных тротуарах и пешеходных переходах выявили инспекторы МАДИ с начала года. Фотографируя автомобили через приложение «Помощник Москвы», они помогают ГИБДД навести порядок на улицах города», — сказал А. Сидоров.
Он отметил, что если во время круглосуточного патрулирования маршрутов сотрудники МАДИ выявляют случаи парковки на тротуаре или пешеходном переходе, то они фиксируют их через приложение «Помощник Москвы».
«Выезжая с тротуара, автомобилист не видит идущих позади людей. Часто это приводит к серьезным травмам, поэтому мы попросили инспекторов установить приложение на смартфоны. Теперь они фиксируют не только припаркованные под запрещающими знаками автомобили, но и нарушения ГИБДД», — добавил А. Сидоров.
Он подчеркнул, что мобильное приложение «Помощник Москвы» может установить на свой смартфон любой желающий. На сегодняшний день его скачали уже более 200 тыс. пользователей. С помощью приложения москвичи могут оперативно и самостоятельно влиять на дорожную ситуацию, и предотвращать дорожные происшествия из-за неправильно припаркованных автомобилей.
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