Информация о загруженности коммерческих парковок появится в приложении «Парковки Москвы» до конца года

«Сегодня приложением «Парковки Москвы» пользуются почти 83% автовладельцев. Мы подумали, что водителю было бы хорошо видеть не только городские парковки, но и прилегающие капитальные, частные — надземные, подземные, а также цены на них. В результате пользователь сможет проще оценить ситуацию — сколько мест на городской парковке, а сколько на частной, сколько они стоят и выбрать удобный для себя вариант. Сейчас эта функция проходит тестирование и доработку. Планируется, что обновление станет доступно автомобилистам до конца 2018 г.», — сказал М. Ликсутов.

Он отметил, что на первом этапе доработок приложения, водитель будет только видеть места и стоимость всех стоянок, а на втором появится возможность интегрировать эту информацию с оплатой. Тогда можно будет оплачивать все стоянки в городе из одного приложения.

«Сейчас мы его уже тестируем новые функции приложения, устраняем ошибки и прочие недочеты. В будущем сервис будет постоянно пополняться — по мере строительства новых городских парковок или интеграции коммерческих паркингов, скажем, в торговых центрах», — заключил М. Ликсутов.