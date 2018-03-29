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Информация о загруженности коммерческих парковок появится в приложении «Парковки Москвы» до конца года
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Информация о загруженности коммерческих парковок появится в приложении «Парковки Москвы» до конца года 

Агентство «Москва» 39 минут назад
Фото: MosDay.ru
Информация о загруженности коммерческих парковок появится в приложении «Парковки Москвы» до конца 2018 г., сообщил Агентству городских новостей «Москва» руководитель столичного департамента транспорта и дорожно транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов.
«Сегодня приложением «Парковки Москвы» пользуются почти 83% автовладельцев. Мы подумали, что водителю было бы хорошо видеть не только городские парковки, но и прилегающие капитальные, частные — надземные, подземные, а также цены на них. В результате пользователь сможет проще оценить ситуацию — сколько мест на городской парковке, а сколько на частной, сколько они стоят и выбрать удобный для себя вариант. Сейчас эта функция проходит тестирование и доработку. Планируется, что обновление станет доступно автомобилистам до конца 2018 г.», — сказал М. Ликсутов.
Он отметил, что на первом этапе доработок приложения, водитель будет только видеть места и стоимость всех стоянок, а на втором появится возможность интегрировать эту информацию с оплатой. Тогда можно будет оплачивать все стоянки в городе из одного приложения.
«Сейчас мы его уже тестируем новые функции приложения, устраняем ошибки и прочие недочеты. В будущем сервис будет постоянно пополняться — по мере строительства новых городских парковок или интеграции коммерческих паркингов, скажем, в торговых центрах», — заключил М. Ликсутов.
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