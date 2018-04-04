В Оренбурге на ул. Конституции во дворе дома насмерть сбит пешеход 

В Оренбурге полицейские выясняют обстоятельства смертельного ДТП, в котором погиб пешеход.
3 апреля около одиннадцати часов вечера напротив дома №3 на улице Конституции СССР водитель автомобиля «Mitsubishi Carisma» во дворе сбил пешехода. В результате ДТП 48-летний мужчина со множественными переломами основания черепа был госпитализирован в больницу, где позже скончался.
По окончании проверки сотрудниками полиции будет принято процессуальное решение, сообщает дежурная часть МУ МВД России «Оренбургское».