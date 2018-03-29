Приключения Uber в Египте

Появившиеся несколько лет назад в Египте онлайн-сервисы по заказу такси Uber и его ближневосточный конкурент Careem быстро завоевали популярность и чувствовали себя вполне вольготно, активно развиваясь, особенно в последние два года. Однако недавно над ними нависла реальная угроза закрытия и перспектива если не ухода с египетского рынка, то серьезной трансформации и адаптации под местные реалии и законы.

Суть дела

20 марта административный суд Египта обязал правительство прекратить лицензирование сервисов, фактически запретив их деятельность в стране. Судебное постановление было вынесено на основании иска, поданного еще в феврале 2017 года группой водителей традиционного белого такси. В частности, в своей жалобе они назвали деятельность компаний противоречащей закону о дорожном движении, считая нелегитимным эксплуатацию частных автомобилей без соответствующей лицензии для предоставления коммерческих услуг такого рода. Согласно вердикту, оба перевозчика теперь должны прекратить все операции и заблокировать свои мобильные приложения.

"За" и «против»

Uber начал свою деятельность в стране в 2014 году. Не менее успешно развивается бизнес базирующегося в Дубае сервиса Careem, который работает в 14 странах Ближнего Востока и составляет достойную конкуренцию Uber. С недавнего времени в рамках развития бизнеса компании стали предлагать услуги поездок на мопедах и тук-туках.

С их приходом официальные таксисты, которые вынуждены платить немалые пошлины за эксплуатацию транспортных средств, лишились ощутимой части своего заработка. Многие из них жалуются, что находятся в неравной конкуренции с сервисами, не обремененными всевозможными и значительно выросшими в последнее время сборами и налогами. Кроме того, в условиях постоянного повышения цен на бензин и газ за минувшие два года тарифы такси не менялись государством, что также бьет по карману легальных извозчиков, нередко работающих посменно в два-три водителя на одной машине. Все из них, с кем приходилось говорить, не верят, что прибыль Uber и Careem приносит пользу национальной экономике, считая, что эти деньги возвращаются к компаниям, которые базируются за пределами Египта.

Тем временем, репутация традиционных таксистов вовсе не безупречна. В Twitter ранее даже была запущена кампания Taxi in Egypt, где все желающие могут оставить негативные отзывы о работе обычного такси. Историй набралось немало: откровенный обман клиентов, подкручивания счетчиков в свою пользу или вовсе отказ включать их, а также столь необходимые в жарком Египте кондиционеры. Даже сексуальные домогательства. Кроме того, нередко оставляет желать лучшего не только манера общения и внешний вид легальных извозчиков, но «опрятность» салонов их машин, которые, порой, не чистятся с момента покупки.

Конечно, никто не застрахован и от неприятных историй с онлайн-сервисами, однако здесь у водителей и дорожащих своей репутацией компаний куда меньше места для маневра, поскольку обмануть приложения с их автоматическими системами обслуживания не получится даже в Египте. Более того, молодежь в стране с населением в 100 млн человек, где проблема занятости, в том числе для людей с высшим образованием, стоит очень остро, с большой охотой нанимаются водителями в Uber и Careem и тем самым только подталкивают их развитие и рост. Поэтому многие из них, не имея возможности иного заработка, выступают категорически против заперта.

Реакция компаний

Обе компании отреагировали на него достаточно сдержанно, без панических настроений, заявив, что продолжают работать в обычном режиме. Дело в том, что вердикт суда не является окончательным, он может быть обжалован еще не в одной инстанции, и, учитывая специфику местной Фемиды, если все заинтересованные стороны, включая государство, не придут к мировому решению, дело грозит затянуться на годы.

Руководство сервисов, пообещав подать апелляции, напомнили в то же время о той пользе которую они приносят национальной экономике самой густонаселенной арабской страны. Так, генеральный менеджер Uber в АРЕ Абдель Латыф Вакед рассказал, что только в 2017 году его компания обеспечила работой более 150 тыс. египтян, обслужив 4 млн клиентов (Египет — крупнейший рынок компании на Ближнем Востоке).

Что касается Careem, для него Египет также считается одним из наиболее масштабных и развивающихся направлений в регионе. Обе компании не отказываются от сотрудничества с властями и заявляют о готовности искать компромиссы. В Uber подчеркивают, что на постоянной основе работают с министерским комитетом, которому поручено регулировать подобные сервисы, намерены поддержать специальный закон в этой сфере и сотрудничать со всеми сторонами в транспортной системе, включая белые такси, для развития этого сектора. Careem, руководствуясь аналогичными критериями и пытаясь предупредить возможные проблемы, еще в 2016 году начал программу по интеграции белых такси в свою сеть в Большом Каире и Хургаде, планируя применить аналогичную практику и в других египетских городах.

Обе компании, особенно Uber, имеющий печальный опыт судебных разбирательств и запретов в ряде стран, заранее подстраховались и, во всяком случае, официально, не отказываются от легализации своего бизнеса в рамках правого поля, прописанного в готовящемся сейчас к принятию нового закона.

Новый закон

Новый законопроект получил длинное название: «Закон, регулирующий услуги наземного транспорта для пассажиров частных автомобилей с использованием информационных технологий». В первоначальном виде он был разработан еще в ноябре 2017 года, затем прошел ряд инстанций и доработок перед тем, как уйти в парламент на одобрение еще до недавнего решения суда. Депутаты пока не приняли его, объясняя это тем, что заняты проведением в старее президентских выборов.

Ряд его положений уже известен сегодня: сохранив права государства и компаний, этим законом власти хотят ввести соответствующие правила лицензирования эксплуатируемых сервисами транспортных средств, извлекая при это выгоду от прибыли компаний, а также получить доступ к профилям водителей. Кроме того, традиционно немаловажным для Египта является защита национальной безопасности, и в этом ключе правительство хочет гарантировать сохранность личной информации клиентов, чтобы она не была использована «в сомнительных целях». В этой связи предполагается, что оно будут иметь доступ к базам данных. При этом компаниям будет запрещено отправлять конфиденциальные сведений за границу — потребуется локализация баз данных. Получается, что государство осуществляет прямой надзор за деятельностью Uber и Careem, оставляя их руководству непосредственное управление сервисами.

Как этот закон будет применятся на практике, особенно в Египте, пока сказать сложно. Однако тот факт, что стороны готовы сотрудничать и идти друг другу на встречу, внушает надежду, что они не заедут в тупик.