Ещё
Суд заставил компанию Uber прекратить перевозки в Словакии
Далее:
Читайте также:
Ещё

Суд заставил компанию Uber прекратить перевозки в Словакии 

Российская Газета 1 час назад
Фото: Inc.
Американская компания Uber приостановила свою деятельность в Словакии.
Ранее в суд обратились местные таксисты. Они пожаловались на то, что конкурент перевозит пассажиров, не имея необходимых сертификатов, страховки, таксометров, к тому же никак не обозначают свои автомобили. И вот вступило в силу решение суда о несоответствии деятельности компании словацким законам, сообщает РИА Новости.
Добавим, что в конце февраля премьер Чехии и мэр Праги попросили Uber придерживаться местных законов. По итогам состоявшейся после этого встречи американская компания пообещала вести в Чехии честный бизнес и создать там свою штаб-квартиру. А водители Uber теперь должны получать лицензию, подчеркнул чешский премьер Андрей Бабиш.
Российская Газета: последние новости
Мужчина пострадал, спрыгнув в зал заседаний парламента в Нидерландах В Бразилии из-за масштабной аварии 14 штатов остались без света Пассажирский паром сел на мель у берегов Южной Кореи
 Ещё 3 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
МВД разъяснило порядок замены прав70
За какие «пустяки» можно лишиться прав12
Как не лишиться водительских прав за обгон36
Новый Toyota RAV4 показали на видео4
Убить за картошку: как дальнобойщиков грабят на трассах127
Видео
00:21
Видео смертельного ДТП с беспилотником Uber
Автоновости Автоспорт/Мотоспорт
00:59
«Это маразм»: как на Украине блокируют Крымский мост
Бортжурнал
Видео езды ВАЗ-2101 с мотором V8 опубликовали в сети
Автоновости
00:30
Как не лишиться водительских прав за обгон
Бортжурнал
00:47
Минтруд дал совет опаздывающим на работу россиянам
Автоновости
02:01
«Успел уехать из ада»: футбол парализовал Москву
Бортжурнал
02:58
Россиян оштрафуют по-новому
Автоновости
03:55
Приняты поправки о лишении прав за пьяную езду
Автоновости Автоспорт/Мотоспорт
00:41
МВД разъяснило порядок замены прав
Бортжурнал
03:19
Стали известны подробности ДТП с Дайнеко
Автоновости Автоспорт/Мотоспорт
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение