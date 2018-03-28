Суд заставил компанию Uber прекратить перевозки в Словакии 

Американская компания Uber приостановила свою деятельность в Словакии.
Ранее в суд обратились местные таксисты. Они пожаловались на то, что конкурент перевозит пассажиров, не имея необходимых сертификатов, страховки, таксометров, к тому же никак не обозначают свои автомобили. И вот вступило в силу решение суда о несоответствии деятельности компании словацким законам, сообщает РИА Новости.
Добавим, что в конце февраля премьер Чехии и мэр Праги попросили Uber придерживаться местных законов. По итогам состоявшейся после этого встречи американская компания пообещала вести в Чехии честный бизнес и создать там свою штаб-квартиру. А водители Uber теперь должны получать лицензию, подчеркнул чешский премьер Андрей Бабиш.