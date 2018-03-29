В Орле автоледи на «Рено» сбила первоклассницу

Дорожно-транспортное происшествие произошло в областном центре сегодня, 29 марта, на улице Максима Горького.

По информации пресс-службы УМВД по Орловской области, около 16 часов 40 минут в районе дома 52 водитель транспортного средства « Рено », 43-летняя женщина, двигаясь со стороны Приборостроительной в направлении улицы 60 лет Октября сбила 7-летнюю девочку.

Ребёнок переходил дорогу в зоне видимости пешеходного перехода. Медики скорой помощи доставили пострадавшую школьницу в больницу. По факту аварии сотрудники ГИБДД проводят проверку.