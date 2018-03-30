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В Орле женщина за рулём Renault сбила семилетнюю девочку
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В Орле женщина за рулём Renault сбила семилетнюю девочку 

АиФ 15 часов назад
Фото: АиФ
Вечером 29 марта автоледи в Орле сбила семилетнюю девочку, перебегавшую дорогу в неустановленном месте, сообщила пресс-служба УГИБДД по Орловской области.
42-летняя женщина за рулём Renault Logan ехала по улице Максима Горького со стороны улицы Приборостроительная в сторону улица 60 лет Октября, и в районе дома №52 сбила семилетнюю воспитанницу детского сада, которая переходила дорогу в неустановленном месте без взрослых людей.
В результате ДТП девочку с травмой госпитализировали в ДОКБ. Всего за прошедшие сутки на дорогах Орловской области случилось 24 ДТП, в результате которых пострадали два человека.
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