На Октябрьском мосту в Красноярске столкнулись три машины

Массовая авария произошла на Октябрьском мосту в Красноярске. Очевидцы аварии разместили в социальных сетях видео с авторегистратора и фото с места происшествия. По данным ГИБДД, вечером 27 марта на Октябрьском мосту столкнулись четыре автомобиля. На кадрах регистратора можно увидеть, как по мосту, обгоняя другие машины, на высокой скорости «летит» Toyota Premio и подрезает ВАЗ , который затем столкнулся с Toyota Mark II В ДТП пострадал пассажир Toyota Premio, ему назначено лечение. Сообщается, что за рулем машины, спровоцировавшей ДТП, был 25-летний молодой человек. У него не оказалось полиса ОСАГО. Все водители были трезвыми. В ГИБДД также сообщили, что у Toyota Premio стояли «чужие» колеса. В связи с этим регистрация автомобиля аннулирована.