В Волгоградской области дорожники убирают избытки воды на трассах

Дорожные службы устраняют переливы на трассах под Волгоградом, возникшие из-за таяния снега.

Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в областной администрации, специалисты занимаются отсыпкой временных дамб, роют траншеи для отвода воды от дороги, а также откачивают ее. Благодаря этому ДТП на трассах зафиксировано не было, заявляют власти.

Отметим, что перелив воды через проезжую часть наблюдался на трассах. На них минувших днем вышли дорожные машины и автогрейдеры.

Кроме того, размыв проезжей части произошел на трассе «Нижнеяблочный — Чиганаки». Для предотвращения дальнейшего размыва специалисты установили здесь две металлические трубы диаметром 400 миллиметров.