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В Волгоградской области дорожники убирают избытки воды на трассах
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В Волгоградской области дорожники убирают избытки воды на трассах 

АиФ Волгоград 19 часов назад
Фото: АиФ Волгоград
Дорожные службы устраняют переливы на трассах под Волгоградом, возникшие из-за таяния снега.
Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в областной администрации, специалисты занимаются отсыпкой временных дамб, роют траншеи для отвода воды от дороги, а также откачивают ее. Благодаря этому ДТП на трассах зафиксировано не было, заявляют власти.
Отметим, что перелив воды через проезжую часть наблюдался на трассах. На них минувших днем вышли дорожные машины и автогрейдеры.
Кроме того, размыв проезжей части произошел на трассе «Нижнеяблочный — Чиганаки». Для предотвращения дальнейшего размыва специалисты установили здесь две металлические трубы диаметром 400 миллиметров.
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