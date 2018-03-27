На Южном Урале федеральную трассу М-5 расширят и реконструируют

Участок трассы от границы Челябинской области с Башкирией до Аши и участок в районе Сатки будут расширены до четырех полос — об этом сообщил начальник управления федеральных автомобильных дорог «Южный Урал» Александр Лебедев

По словам главы ведомства, в 2019 году дорожники также будут решать проблему, связанную с необходимостью расширения дороги на участке 1809-1820 км в районе Травников, где пока функционируют только две полосы. Ведомство в прошлом году расторгло договор с прежним подрядчиком и теперь готовится к проведению торгов по выбору нового.

Напомним, что в 2018 году на ремонт автодороги «Меридиан» будет выделено 270 миллионов рублей в рамках федеральной программы «Безопасные и качественные дороги». Планируется, что в порядок приведут покрытие на протяжении 14 км, на магистрали также появится новая пластиковая разметка.