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На Южном Урале федеральную трассу М-5 расширят и реконструируют
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На Южном Урале федеральную трассу М-5 расширят и реконструируют 

АиФ 27 марта 2018
Фото: АиФ
Участок трассы от границы Челябинской области с Башкирией до Аши и участок в районе Сатки будут расширены до четырех полос — об этом сообщил начальник управления федеральных автомобильных дорог «Южный Урал» Александр Лебедев.
По словам главы ведомства, в 2019 году дорожники также будут решать проблему, связанную с необходимостью расширения дороги на участке 1809-1820 км в районе Травников, где пока функционируют только две полосы. Ведомство в прошлом году расторгло договор с прежним подрядчиком и теперь готовится к проведению торгов по выбору нового.
Напомним, что в 2018 году на ремонт автодороги «Меридиан» будет выделено 270 миллионов рублей в рамках федеральной программы «Безопасные и качественные дороги». Планируется, что в порядок приведут покрытие на протяжении 14 км, на магистрали также появится новая пластиковая разметка.
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