Движение транспорта на улицах Москвы ограничат из-за пасхальных мероприятий

На некоторых участках московских улиц будет перекрыто движение в связи с транспортным обслуживанием столичных кладбищ на Вербное воскресенье, Пасху и Красную горку, сообщает «Интерфакс».

Как сообщает ЦОДД, 1, 8, 15 апреля с 6:00 до 16:00 будет перекрыт участок Рузской улицы от улицы Покрышкина до улицы Коштоянца; участок Боровского и Востряковского шоссе от Никулинской улицы до Озерной; участок Фестивальной улицы от Ленинградского шоссе до Смольной улицы; участок проезда Стратонавтов от Волоколамского проезда до Тушинской площади.

Также 1, 8, 15, 17 апреля с 6:00 до 16:00 будет перекрыт участок на улице Адмирала Корнилова от Калужского до Киевского шоссе.