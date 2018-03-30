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Движение транспорта на улицах Москвы ограничат из-за пасхальных мероприятий
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Движение транспорта на улицах Москвы ограничат из-за пасхальных мероприятий 

ТВ Центр 43 минуты назад
Фото: ТВ Центр
На некоторых участках московских улиц будет перекрыто движение в связи с транспортным обслуживанием столичных кладбищ на Вербное воскресенье, Пасху и Красную горку, сообщает «Интерфакс».
Как сообщает ЦОДД, 1, 8, 15 апреля с 6:00 до 16:00 будет перекрыт участок Рузской улицы от улицы Покрышкина до улицы Коштоянца; участок Боровского и Востряковского шоссе от Никулинской улицы до Озерной; участок Фестивальной улицы от Ленинградского шоссе до Смольной улицы; участок проезда Стратонавтов от Волоколамского проезда до Тушинской площади.
Также 1, 8, 15, 17 апреля с 6:00 до 16:00 будет перекрыт участок на улице Адмирала Корнилова от Калужского до Киевского шоссе.
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