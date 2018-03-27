Иномарка сбила девушку на пешеходном переходе в Дзержинске

Об этом сообщает отдел пропаганды безопасности дорожного движения и орг-аналитической работы УГИБДД ГУ МВД РФ по Нижегородской области.

ДТП произошло 26 марта в 20:15 на улице Дзержинского. Мужчина 1973 г.р. (водительский стаж девять лет), управляя автомобилем « Шевроле », при повороте налево совершил наезд на пешехода, который переходил дорогу по регулируемому пешеходному переходу.

В результате ДТП пострадала женщина 1998 г.р. Она самостоятельно обратилась в больницу с ушибом мягких тканей. В госпитализации пострадавшая не нуждалась.