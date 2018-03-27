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Иномарка сбила девушку на пешеходном переходе в Дзержинске
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Иномарка сбила девушку на пешеходном переходе в Дзержинске 

Newsroom24 21 час назад
Фото: Newsroom24
Об этом сообщает отдел пропаганды безопасности дорожного движения и орг-аналитической работы УГИБДД ГУ МВД РФ по Нижегородской области.
ДТП произошло 26 марта в 20:15 на улице Дзержинского. Мужчина 1973 г.р. (водительский стаж девять лет), управляя автомобилем «Шевроле», при повороте налево совершил наезд на пешехода, который переходил дорогу по регулируемому пешеходному переходу.
В результате ДТП пострадала женщина 1998 г.р. Она самостоятельно обратилась в больницу с ушибом мягких тканей. В госпитализации пострадавшая не нуждалась.
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