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На Большевистской из-за перевертыша образовался огромный затор
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На Большевистской из-за перевертыша образовался огромный затор 

АиФ-Новосибирск 1 час назад
Фото: АиФ-Новосибирск
В Новосибирске сегодня, 28 марта, произошло два ДТП с перевёрнутыми транспортными средствами. Об этом сообщает Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54».
Один из перевернутых автомобилей на улице Большевистской спровоцировал крупную пробку.
Ранним утром, в седьмом часу на улице Большевистской между разъездом Иня и поклонным крестом, по направлению в сторону города молодой мужчина за рулем BMW не справился с управлением из-за гололеда и влетел в отбойник. После этого автомобиль перевернуло на крышу.
В результате ДТП водитель иномарки не пострадал. Автомобиль же получил серьезные увечья. Несколько свидетелей происшествия перевернули машину в правильное положение.
При этом, из-за автоаварии от разъезда Иня возник крупный дорожно-транспортный затор.
Второй перевертыш возник во время столкновения двух иномарок на улице Георгия Колонды. Там перевернулся хэтчбек Suzuki Swift. Подробности этого ДТП уточняются.
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