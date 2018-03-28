Погоня и ДТП: задержание неадекватного водителя в Находке попало на видео

Нетрезвый водитель спровоцировал аварию с участием трех автомобилей в Находке, после чего попытался сбежать с места ДТП. Камера наблюдения и регистратор запечатлели подробности инцидента, произошедшего 28 марта в районе Находкинского проспекта.

Водитель автомобиля с регистратором заметил, что виновник ДТП выбрался из салона своего авто и пустился в бега. Мужчина устремился за ним.

Ему удалось поддеть нарушителя капотом, после чего беглеца повалил на землю другой очевидец аварии, от избытка чувств пнувший оппонента.

Через пару секунд на место подоспел полицейский, который и поставил точку в погоне.

Единственным пострадавшим в аварии оказался пассажир Camry, которому потребовалась госпитализация.

"Как показало медицинское освидетельствование, водитель «Тойоты Плац» управлял автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. Установлено, что у мужчины открыта только категория вождения «С», дающая право на управление грузовым транспортом, а также отсутствует страховой полис ОСАГО", — сообщают СМИ.