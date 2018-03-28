У рязанской фирмы арестовали за долги автомобиль Mercedes-Benz

Судебный пристав разыскал и арестовал у рязанской фирмы автомобиль Mercedes-Benz в счет погашения задолженности по арендной плате, сообщает пресс-служба УФССП России по Рязанской области.

Установлено, что компания задолжала своему контрагенту более 500 тысяч рублей по арендной плате. Длительные переговоры и претензии не смогли исправить положение и тогда арендодатель обратился в суд за выдачей исполнительного документа.

Во время исполнительных действий пристав выяснил, что юридическому лицу на праве собственности принадлежит автомобиль Mercedes-Benz.