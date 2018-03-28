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Умные системы автомобиля: друзья или враги?
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Умные системы автомобиля: друзья или враги? 

Chip.ru 53 минуты назад
Фото: Chip.ru
Число датчиков слежения и средств контроля и безопасности в машинах растет. Пора окончательно разобраться, хорошо это или плохо, прогресс это — или новый риск. Итак, каким образом автомобиль уже сейчас может следить за вами?
Как автомобиль следит за вами
Навигационная система постоянно отслеживает текущее местоположение автомобиля во время движения, ведь GPS-регистрацию данных можно использовать для получения информации о пробках или в случае экстренных вызовов.
Скорость, ускорение и время поездки регистрируются различными датчиками. Эта информация поступает, в частности, в систему, управляющую подушками безопасности и в ESP (систему динамической стабилизации). Кроме того, пользу такой сбор данных приносит и в ситуации автономного вождения. Также собирает данные о водителе и система распознавания усталости. Для этого анализируются данные о том, как водитель использует световые сигналы, как жмет на педали и так далее.
Собранные данные не только поддерживают работу самой системы, но и помогают механикам в мастерской. Для уведомлений о неисправностях также требуется большое количество информации.
Информационный спрут под маской автомобиля
На данный момент законодательно не регулируется, какие данные автомобиль может и должен собирать и передавать. В будущем автопроизводители хотели бы дополнить приборную панель специальной функцией, чтобы водители могли видеть, какая именно информация будет сохранена.
Одним из важнейших и до сих пор юридически не регулируемых вопросов является использование таких данных в суде. В случае серьезных аварий данные о поведении водителя и информация системы распознания усталости могут быть использованы в качестве доказательства.
Страховые компании также заинтересованы в получении информации, сохраненной автомобилем. Уже сейчас некоторые страховщики предлагают оснащать авто передатчиком, который сообщает о поведении водителя за рулем в страховую компанию. Кто ездит аккуратно, будет экономить на страховке.
В будущем возможно такое же техническое развитие ИТ-составляющей автомобиля, как это произошло со смартфонами, по крайней мере, в теории. Остановились вы на своем авто у кафе или приехали к магазину, продающему электронику — на приборной панели вашей машины или на экране смартфона, связанного с системой автомобиля, может появиться соответствующая реклама или другая информация.
Источник: chip.de Фото: chip.de, luxury-club.fr  Читайте также: Как умный автомобиль может следить за владельцем и продать личные данные
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