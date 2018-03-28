«Делимобиль» не планирует укомплектовывать автомобили светоотражающими жилетами для водителей

Оператор каршеринга «Делимобиль» не планирует укомплектовывать свои автомобили светоотражающими жилетами, сообщили Агентству городских новостей «Москва» в пресс-службе компании.

«Класть жилеты в машины «Делимобиль» не планирует. По новому постановлению они должны использоваться в обязательном порядке при внезапных ремонтах автомобиля за городом, а наши автомобили предназначены для поездок в черте города. Кроме того, ответственность водителя за отсутствие таких жилетов не предусмотрена. Другими словами, данное нарушение штрафом не облагается», — сказал собеседник агентства.

18 марта вступили в силу поправки в Правила дорожного движения (ПДД) РФ, обязывающие водителей использовать светоотражающие жилеты в случае вынужденной остановки в темное время суток вне населенных пунктов.