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«Делимобиль» не планирует укомплектовывать автомобили светоотражающими жилетами для водителей
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«Делимобиль» не планирует укомплектовывать автомобили светоотражающими жилетами для водителей 

Агентство «Москва» 1 час назад
Оператор каршеринга «Делимобиль» не планирует укомплектовывать свои автомобили светоотражающими жилетами, сообщили Агентству городских новостей «Москва» в пресс-службе компании.
«Класть жилеты в машины «Делимобиль» не планирует. По новому постановлению они должны использоваться в обязательном порядке при внезапных ремонтах автомобиля за городом, а наши автомобили предназначены для поездок в черте города. Кроме того, ответственность водителя за отсутствие таких жилетов не предусмотрена. Другими словами, данное нарушение штрафом не облагается», — сказал собеседник агентства.
18 марта вступили в силу поправки в Правила дорожного движения (ПДД) РФ, обязывающие водителей использовать светоотражающие жилеты в случае вынужденной остановки в темное время суток вне населенных пунктов.
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