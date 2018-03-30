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В Ульяновске водитель под наркотиком наехал на девочку
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В Ульяновске водитель под наркотиком наехал на девочку 

АиФ — Ульяновск 19 часов назад
Фото: АиФ – Ульяновск
Преступная небрежность жителя Ульяновска едва не повлекла смерть человека: водитель в состоянии наркотического опьянения сел за руль и наехал на несовершеннолетнюю девочку на пешеходном переходе. Утверждено обвинение по уголовному делу, сообщает прокуратура Ульяновской области.
Вечером 11 ноября 2017 года 29-летний Дмитрий Зорин, будучи в состоянии наркотического опьянения, управлял автомобилем «KIA JD». Проезжая по улице Полбина, он превысил установленную скорость, потерял контроль над управлением и допустил наезд на переходившую дорогу по пешеходному переходу несовершеннолетнюю.
Потерпевшей были причинены множественные телесные повреждения, из-за чего она длительное время провела в больнице.
Зорину предъявлено обвинение по ч.2 ст.264 УК РФ («нарушение лицом, управляющим автомобилем в состоянии опьянения, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека»), предусматривающей наказание в виде лишения свободы на срок до 4 лет с лишением права заниматься деятельностью, связанной с эксплуатацией транспортных средств, на срок до трех лет.
Дело направлено в суд.
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