В Ульяновске водитель под наркотиком наехал на девочку

Преступная небрежность жителя Ульяновска едва не повлекла смерть человека: водитель в состоянии наркотического опьянения сел за руль и наехал на несовершеннолетнюю девочку на пешеходном переходе. Утверждено обвинение по уголовному делу, сообщает прокуратура Ульяновской области.

Вечером 11 ноября 2017 года 29-летний Дмитрий Зорин , будучи в состоянии наркотического опьянения, управлял автомобилем « KIA JD». Проезжая по улице Полбина, он превысил установленную скорость, потерял контроль над управлением и допустил наезд на переходившую дорогу по пешеходному переходу несовершеннолетнюю.

Потерпевшей были причинены множественные телесные повреждения, из-за чего она длительное время провела в больнице.

Зорину предъявлено обвинение по ч.2 ст.264 УК РФ («нарушение лицом, управляющим автомобилем в состоянии опьянения, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека»), предусматривающей наказание в виде лишения свободы на срок до 4 лет с лишением права заниматься деятельностью, связанной с эксплуатацией транспортных средств, на срок до трех лет.

Дело направлено в суд.