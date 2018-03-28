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Водитель перевернувшегося автомобиля отказался от освидетельствования
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Водитель перевернувшегося автомобиля отказался от освидетельствования 

Уральский меридиан 1 час назад
Фото: Уральский меридиан
На территории Варгашинского района перевернулся автомобиль.
По предварительной информации вчера, 27 марта, около 12.30 часов на 59 километре автодороги «Варгаши — Мостовское — Крутихинское», 49-летний житель Белозерского района, управляя автомобилем FORD Focus, двигаясь со скоростью не соответствующей конкретным условиям движения, не справился с управлением, допустил съезд с дороги и опрокидывание транспортного средства.
Как уточняет пресс-служба УМВД России по Курганской области, в результате происшествия водитель автомобиля, а так же пассажир — 38-летний мужчина получили травмы и были госпитализированы в медицинское учреждение. В ходе разбирательства по факту ДТП водитель от прохождения освидетельствования на состояние опьянения отказался. Обстоятельства и причины ДТП устанавливаются.
По информации правоохранителей, за прошедшие сутки сотрудниками Госавтоинспекции Курганской области пресечено 1749 нарушений Правил дорожного движения. За управление транспортными средствами в состоянии опьянения задержаны 8 водителей. Центром автоматизированной фиксации административных правонарушений вынесено 1430 постановлений о привлечении водителей к административной ответственности.
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