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Подробности и новые фото ДТП в Новом Уренгое, в котором сгорели Infiniti и УАЗ
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Подробности и новые фото ДТП в Новом Уренгое, в котором сгорели Infiniti и УАЗ 

Красный Север 1 час назад
Фото: Красный Север
Стали известны обстоятельства дорожно-транспортного происшествия в Новом Уренгое, в результате которого пострадали три человека, а два автомобиля сгорели.
Напомним, вчера, 27 марта, около 8 часов 10 минут на улице Западная магистраль столкнулись сразу три автомобиля — Infiniti, Nissan и УАЗ («буханка»).
По данным окружной Госавтоинспекции, спровоцировала ДТП водитель Infiniti. Двигаясь по крайней правой полосе, она не справилась с управлением, и автомобиль занесло на крайнюю левую полосу. Там произошло столкновение с кроссовером Nissan, после этого оба автомобиля по инерции выехали на встречную полосу, где произошло лобовое столкновение с «буханкой». В результате Infiniti и УАЗ загорелись.
Водитель Nissan и пассажир УАЗа госпитализированы с различными травмами, телесные повреждения получил водитель «буханки».
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