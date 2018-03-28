Подробности и новые фото ДТП в Новом Уренгое, в котором сгорели Infiniti и УАЗ

Стали известны обстоятельства дорожно-транспортного происшествия в Новом Уренгое, в результате которого пострадали три человека, а два автомобиля сгорели.

Напомним, вчера, 27 марта, около 8 часов 10 минут на улице Западная магистраль столкнулись сразу три автомобиля — Infiniti, Nissan УАЗ («буханка»).

По данным окружной Госавтоинспекции, спровоцировала ДТП водитель Infiniti. Двигаясь по крайней правой полосе, она не справилась с управлением, и автомобиль занесло на крайнюю левую полосу. Там произошло столкновение с кроссовером Nissan, после этого оба автомобиля по инерции выехали на встречную полосу, где произошло лобовое столкновение с «буханкой». В результате Infiniti и УАЗ загорелись.

Водитель Nissan и пассажир УАЗа госпитализированы с различными травмами, телесные повреждения получил водитель «буханки».