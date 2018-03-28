Toyota RAV4 стал солиднее после смены поколений

Автомобиль создали в стиле концепта FT-AC, который в 2017 году был представлен в Лос-Анджелесе.

Toyota показала кроссовер RAV4 новой генерации в рамках международного автосалона в Нью-Йорке. Он получил платформу TNGA (Toyota New Global Architecture), которая также стала базой для других моделей бренда, таких как Camry и C-HR. Над улучшением характеристик автомобиля работала группа специалистов «Takumi», чей целью было создать автомобиль, который предугадывает намерения водителя, даже при плохих погодных и дорожных условиях.

У новинки изменились габариты: колёсная база выросла с 2 660 до 2 690 мм, ширина — с 1 845 до 1 854 мм. Длина и высота наоборот уменьшились: с 4 605 до 4 572 мм и с 1 685 до 1 699 мм соответственно.

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По материалам: www.kolesa.ru