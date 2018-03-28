На «Скандинавии» столкнулись четыре легковушки

Renault, Утром 28 марта в Выборгском районе Ленобласти столкнулись четыре легковых автомобиля — Ford Nissan и Нива. По предварительным данным, в результате ДТП пострадали восемь человек.

Авария произошла на 66 км трассы «Скандинавия», в районе поселка Пушное. Два автомобиля столкнулись лоб в лоб, а водители еще двух машин не смогли объехать внезапно возникшее препятствие и врезались в участников ДТП по касательной.

Всех пострадавшие доставлены в Рощинскую районную больницу. Травмы пострадавших можно квалифицировать как легкие.