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В ДТП в Ленинградской области пострадали восемь человек
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В ДТП в Ленинградской области пострадали восемь человек 

ТАСС 25 минут назад
Фото: letnews.ru
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 28 марта. /ТАСС/. Восемь человек получили травмы в результате столкновения четырех иномарок в поселке Рощинское в Ленинградской области, сообщили в пресс-службе управления ГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
"По предварительной информации, около 5:10 мск Выборгский район, поселок Рощинское, водитель — женщина 1976 года рождения, — управляя автомобилем Toyota Avensis, выехала на встречную полосу движения и совершила столкновение с автомобилем Mercedes (водитель — мужчина 1965 года рождения) и по касательной с автомобилем Chevrolet, и с автомобилем Opel Astra", — сообщили в пресс-службе.
Водитель автомобиля Toyota Avensis, по предварительным данным, находится в тяжелом состоянии. Состояние водителя Mercedes и шести его пассажиров уточняется.
По факту случившегося проводится проверка.
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