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В результате ДТП в Ленинградской области пострадали восемь человек
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В результате ДТП в Ленинградской области пострадали восемь человек 

АиФ Санкт-Петербург 1 час назад
Фото: АиФ Санкт-Петербург
По словам очевидцев, авария произошла утром в четверг, 29 марта. На 77-м километре трассы Скандинавия в области женщина, находясь за рулем автомобиля Toyota Avensis, потеряла управление и выехала на встречную полосу, где произошло лобовое столкновение с двумя иномарками — Chevrolet и Opel Astra. После она врезалась в Mercedes-Benz Viano.
В результате аварии пострадали 7 пассажиров микроавтобуса. Трех из них отпустили на амбулаторное лечение домой. Также в тяжелом состоянии госпитализировали виновницу аварии.
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