В результате ДТП в Ленинградской области пострадали восемь человек

По словам очевидцев, авария произошла утром в четверг, 29 марта. На 77-м километре трассы Скандинавия в области женщина, находясь за рулем автомобиля Toyota Avensis, потеряла управление и выехала на встречную полосу, где произошло лобовое столкновение с двумя иномарками — Chevrolet Opel Astra . После она врезалась в Mercedes-Benz Viano В результате аварии пострадали 7 пассажиров микроавтобуса. Трех из них отпустили на амбулаторное лечение домой. Также в тяжелом состоянии госпитализировали виновницу аварии.