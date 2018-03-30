30 марта в Самаре прошли проверки в 26 торгово-развлекательных комплексах

В пятницу, 30 марта в Самаре совместно с представителями прокуратуры проведены проверки соблюдения законодательства о пожарной безопасности в 26 торгово-развлекательных комплексах. Основными объектами проверок стали «Парк Хаус», «Мега», «Захар», «Вива лэнд», сообщает Главное управление МЧС России по Самарской области.

В проверочных мероприятиях, проводимых по поручению генеральной прокуратуры во всех субъектах Российской Федерации, принимают участие сотрудники отдела надзорной деятельности и профилактической работы Самары, управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Самарской области, а также представители средств массовой информации.

В ходе проверок инспекторы надзорных органов обращают особое внимание на функционирование систем сигнализации и пожаротушения, эвакуационные пути выхода, наличие средств пожаротушения. Оценивается также уровень подготовки персонала торговых центров к реагированию на возможные чрезвычайные ситуации, пожары и иные внештатные аварийные ситуации.