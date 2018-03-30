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В Самаре проверили на пожарную безопасность ТРК «Мега Сити» и «Амбар»
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В Самаре проверили на пожарную безопасность ТРК «Мега Сити» и «Амбар» 

АиФ-Самара 1 час назад
Фото: АиФ-Самара
В четверг, 29марта в Самаре совместно с представителями прокуратуры проведены проверки соблюдения законодательства о пожарной безопасности в торгово-развлекательных комплексах «Мега Сити» и «Амбар», сообщает Главное управление МЧС России по Самарской области.
В проверочных мероприятиях принимали участие сотрудники отдела надзорной деятельности и профилактической работы Самары управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Самарской области, а также представители средств массовой информации.
В ходе проверок инспекторы надзорных органов обращают особое внимание на функционирование систем сигнализации и пожаротушения, эвакуационные пути выхода, наличие средств пожаротушения. Оценивается также уровень подготовки персонала торговых центров к реагированию на возможные чрезвычайные ситуации, пожары и иные внештатные аварийные ситуации.
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