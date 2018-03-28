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В столице началось строительство трассы от МКАД до аэропорта Остафьево
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В столице началось строительство трассы от МКАД до аэропорта Остафьево 

Москва24 9 часов назад
Фото: портал Москва 24/Михаил Сипко
В столице началось строительство трассы от МКАД до аэропорта Остафьево. Об этом сообщил руководитель департамента строительства Андрей Бочкарев.
Как сообщает портал мэра и правительства Москвы, всего планируется построить 54,5 километра трассы, включая 3,5 километра дорог для связи разобщенных территорий, участки основного хода магистрали, 4,7 километра боковых проездов, выездов и съездов.
На участке дороги появятся мосты через реки Варварку, Цыганку, Десну и Плесенку, автодорожный путепровод и две разворотные эстакады на пересечении с автодорогой М-3. Новая магистраль будет четырехполосной, ее оборудуют дождевой канализацией и системой наружного освещения. На трассе также установят 24 светофора, по сторонам появятся тротуары со съездами для маломобильных горожан. Средства на строительство дороги выделили из городского бюджета.
Ранее сообщалось, что с начала 2918 года в Москве ввели в эксплуатацию более десяти километров новых дорог. Основными событиями стали открытие эстакады на пересечении Варшавского шоссе с улицей Маршала Савицкого, а также участка от Балаклавского до Пролетарского проспекта. Помимо этого, на востоке столицы завершено строительство двух подземных пешеходных переходов на шоссе Энтузиастов.
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