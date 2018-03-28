В Ленобласти не менее восьми человек пострадали в ДТП с четырьмя машинами

С. -ПЕТЕРБУРГ, 28 мар — РИА Новости . ДТП с участием четырех иномарок, в результате которого пострадали по меньшей мере 8 человек, произошло в ночь на среду в Выборгском районе Ленинградской области, сообщил РИА Новости представитель регионального УГИБДД

По данным ведомства, ДТП произошло около 5.10 мск в поселке Рощинское. Женщина 1976 года рождения, управляя автомобилем Toyota Avensis, выехала на встречную полосу и совершила столкновение с автомобилем Mercedes под управлением мужчины 1965 года рождения. Далее автомобиль Toyota Avensis совершил два столкновения по касательной с автомобилями Chevrolet Opel Astra , личности водителей которых уточняются.

"В результате ДТП женщина водитель Toyota Avensis получила тяжелые травмы, в автомобиле Mercedes госпитализированы водитель и шестеро его пассажиров — их состояние уточняется", — сказал собеседник агентства.

По его словам, информация по данному ДТП продолжает поступать в дежурную часть, поскольку на момент прибытия сотрудников УГИБДД на место все пострадавшие были уже госпитализированы.