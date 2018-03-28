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В Ленобласти при столкновении четырех автомобилей пострадали восемь человек
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В Ленобласти при столкновении четырех автомобилей пострадали восемь человек 

Газета.Ru 19 минут назад
В ночь на 28 марта в Выборгском районе Ленинградской области четыре иномарки попали в ДТП, в результате чего пострадали по меньшей мере восемь человек, передает РИА «Новости» со ссылкой на представителя управления ГИБДД по региону.
Как сообщается, ДТП произошло примерно 5.10 мск в поселке Рощинское. Женщина за рулем Toyota Avensis выехала на встречную полосу, столкнулась с автомобилем Mercedes, а затем по касательной столкнулась с машинами Chevrolet и Opel Astra.
"В результате ДТП женщина водитель Toyota Avensis получила тяжелые травмы, в автомобиле Mercedes госпитализированы водитель и шестеро его пассажиров — их состояние уточняется", — говорится в заявлении ведомства.
Ранее сообщалось, что в Москве в результате ДТП на Варшавском шоссе пострадал пациент, находившийся в машине «скорой помощи».
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