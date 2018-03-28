Девушка пострадала в результате массовой аварии на встречке в Краснодаре 

Краснодар. 28 марта — Новая Кубань. По предварительным данным, спровоцировал тройную аварию водитель Mazda. Иномарка двигалась по ул. Стахановской в направлении МЦ «Красная площадь». За рулем находился 35-летний водитель. Он допустил выезд на встречную полосу.
В это время в противоположном направлении следовал автомобиль Kia. Машиной управляла девушка. Она не смогла избежать столкновения. ДТП произошло около 7:30.
В результате вторую иномарку отбросило в Skoda, которая ехала в попутном направлении.
В пресс-службе УМВД по г. Краснодару уточнили, что с места ДТП в больницу была доставлена водитель Kia.