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Девушка пострадала в результате массовой аварии на встречке в Краснодаре
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Девушка пострадала в результате массовой аварии на встречке в Краснодаре 

Новая Кубань 1 час назад
Фото: Новая Кубань
Краснодар. 28 марта — Новая Кубань. По предварительным данным, спровоцировал тройную аварию водитель Mazda. Иномарка двигалась по ул. Стахановской в направлении МЦ «Красная площадь». За рулем находился 35-летний водитель. Он допустил выезд на встречную полосу.
В это время в противоположном направлении следовал автомобиль Kia. Машиной управляла девушка. Она не смогла избежать столкновения. ДТП произошло около 7:30.
В результате вторую иномарку отбросило в Skoda, которая ехала в попутном направлении.
В пресс-службе УМВД по г. Краснодару уточнили, что с места ДТП в больницу была доставлена водитель Kia.
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