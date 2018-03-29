Движение открыто: в Башкирии большегрузам разрешили ездить по трассе М-5

28 марта в 18:30 кураторы дорог убрали запрет на проезд фур с федеральной трассы. На участке с 1480 по 1548 километра дороги М-5 «Урал» до границы с Челябинской областью сняли ограничения, которые дорожники устанавливали из-за плохих погодных условий.

— Водителям советуют быть предельно внимательными, не превышать скорость, соблюдать безопасную дистанцию и учитывать погодные условия, — рассказали в Упрдор «Приуралье».

Ограничения были введены из-за ухудшения погодных условий. В республике начались снегопады, гололед и снежный накат.

При возникновении чрезвычайной ситуации дорожники просят звонить по телефонам в дежурную службу 8 (347) 228-12-18, 8-917-046-79-53.