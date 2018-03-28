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Иномарку зажало между двумя автомобилями в Нижнем Новгороде.
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Иномарку зажало между двумя автомобилями в Нижнем Новгороде. 

Newsroom24 1 час назад
Фото: Newsroom24
Как сообщили агентству новостей Newsroom24 очевидцы, дорожно-транспортное происшествие случилось на улице Васюнина рядом с торговым центром «Жар-птица».
Вероятно, сзади в автомобиль иностранного производства въехала другая легковушка, в результате чего иномарка по инерции въехала под кузов находившейся спереди грузовой «ГАЗели».
В результате оказавшийся между двух других машин автомобиль получил значительные механические повреждения
На место уже прибыли сотрудники МЧС, которые будут деблокировать автомобиль. Известно также, что на место автоаварии приезжала карета «Скорой помощи».
Напомним, проезжавший на «красный» BMW протаранил три авто в Автозаводском районе.
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