Иномарку зажало между двумя автомобилями в Нижнем Новгороде.

Как сообщили агентству новостей Newsroom24 очевидцы, дорожно-транспортное происшествие случилось на улице Васюнина рядом с торговым центром «Жар-птица».

Вероятно, сзади в автомобиль иностранного производства въехала другая легковушка, в результате чего иномарка по инерции въехала под кузов находившейся спереди грузовой «ГАЗели».

В результате оказавшийся между двух других машин автомобиль получил значительные механические повреждения

На место уже прибыли сотрудники МЧС , которые будут деблокировать автомобиль. Известно также, что на место автоаварии приезжала карета «Скорой помощи».