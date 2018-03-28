Ford: блокчейн решит проблему пробок

Автомобильный концерн Ford Global Technologies, LLC разрабатывает систему обмена информацией между транспортными средствами на основе блокчейн-технологий. Об этом свидетельствует соответствующая патентная заявка, опубликованная накануне Ведомством по патентам и товарным знакам США.

В документе под названием «Сотрудничество между транспортными средствами для регулирования трафика» описывается система, позволяющая автомобилям обмениваться информацией для уменьшения перегруженности транспортных сетей.

По информации из патента следует, что пробки на дорогах вызваны в первую очередь психологией водителей, которые сосредоточены на своих индивидуальных предпочтениях. Новая запатентованная технология позволит объединять все автомобили в единый поток и тем самым значительно ускорять их движение.

Технологию назвали «Cooperatively Managed Merge and Pass (CMMP)» и планируют выпуск соответствующего токена CMMP. Основное внимание уделяется способам сокращения числа пробок на дорогах. Для борьбы с ними специалисты Ford предлагают метод коммуникации между транспортными средствами для координации скоростей.

Автомобили, оснащенные моделями режима связи и контактными адаптивными системами «круиз-контроль» (CACC) взаимодействуют с другими автомобилями с помощью токенов CMMP. В результате автомобили будут считать приоритетным движение единого потока, а не индивидуальные предпочтения водителя.

Оборудованные данным устройством автомобили будут торговать CMMP в реальном времени. К примеру, занять более быструю полосу движения будет обходиться в определенное количество токенов. Также и наоборот, водитель будет получать от других участников движения их CMMP за то, что потратит свое личное время на передвижение в более медленном ряду.

«Время, отведенное на выполнение запроса потребительского транспортного средства, основано на количестве потраченных токенов CMMP. Например, водитель, который опаздывает на важную встречу, может попросить другие транспортные средства пропускать его в течение 10 минут на определенной дороге или шоссе за 60 токенов CMMP — по курсу 10 секунд за токен», — говорится в описании патента.

Такая технология позволит сбалансировать автомобильный поток и как следствие ускорить его.