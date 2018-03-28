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Попытка уклониться от ДТП привела к смертельному столкновению на Украине
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Попытка уклониться от ДТП привела к смертельному столкновению на Украине 

Вести.Ru 1 час назад
Фото: Вести.Ru
Регистратор запечатлел момент серьезного дорожно-транспортного происшествия с летальным исходом, произошедшего 27 марта на проспекте Мира в городе Хмельницком.
Водитель автомобиля Opel, двигавшийся с большой скоростью, уклонился от столкновения с поворачивавшим микроавтобусом.
В результате этого маневра легковушка оказалась на «встречке», где лоб в лоб столкнулась с внедорожников Lexus.
Как сообщают местные СМИ, 28-летний мужчина, управлявший легковым автомобилем, погиб на месте ДТП, его пассажир отделался переломом ключицы.
Водитель джипа практически не пострадал, однако 53-летняя женщина, находившаяся в салоне его автомобиля, получил переломы руки и ноги.
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