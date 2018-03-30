Volvo исключил свою вину в аварии с Uber 

Uber обвиняется в отказе от системы предотвращения столкновений Volvo, которая могла бы помочь избежать инцидента.
Компания Aptiv говорит, что технология, поставляемая Volvo, была отключена во время аварии на прошлой неделе, когда автономный кроссовер Volvo XC90 сбил 49-летнюю Элейн Херцберг в Темпе, штат Аризона. Стоит отметить, что это стандартная практика для компаний, занимающихся тестированием собственных автономных систем вождения. «Мы не хотим, чтобы люди думали или считали, что это ошибка технологии, которую мы поставляем Volvo, потому что это совсем не так», — заявил представитель Aptiv Зак Петерсон, добавив, что стандартные системы помощи водителю XC90 не имеют ничего общего с автономными технологиями Uber. Тем временем, Mobileye — компания, занимающаяся разработкой датчиков для систем предотвращения столкновений, сказала, что протестировала собственное программное обеспечение после возникшей ситуации, запустив видеоролик с инцидентом на мониторе телевизора. Mobileye смог обнаружить пешехода за секунду до удара во время этих испытаний, несмотря на низкое качество видео, а не прямое подключение к камерам и датчикам автомобиля.
«Видео, выпущенное полицией, похоже, демонстрирует, что даже для самой базовой автономной системы транспортных средств, способность обнаруживать и классифицировать объекты — задача сложная», — заявил генеральный директор Mobileye Амнон Шашуа. «Именно эта технология необходима…как фундаментальный элемент полностью автономных автомобилей будущего». Стандартная система помощи водителю Volvo XC90 основана на системах Aptiv, которые, в свою очередь, используют датчики Mobileye.