Автобус с едущими проверять ТЦ на пожароопасность загорелся

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Автобус МЧС с журналистами загорелся во время проверки безопасности в ТЦ Владимира 

ТАСС 2 часа назад
Возгорание произошло в автобусе ГУ МЧС по Владимирской области, в котором находились журналисты, приглашенные для освещения проверок соблюдения требований пожарной безопасности в торговых центрах Владимира. Люди оперативно эвакуировались, пострадавших нет, сообщила в среду ТАСС руководитель пресс-службы МЧС по Владимирской области Екатерина Шулаева.
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"В автобусе произошло возгорание во время следования. Его [возгорание] сразу ликвидировали, людей эвакуировали, все живы и здоровы", — уточнила собеседница агентства.
В момент возгорания в автобусе "ПАЗ" ГУ МЧС по Владимирской области находились около 12 человек — представители пресс-службы и местных СМИ, которые участвовали в освещении совместной проверки торговых центров, организованной МЧС и прокуратурой.
Итоги проверки торговых центров, а также причины возгорания автобуса будут известны позже.
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