В Костроме начала работать горячая линия по вопросам ремонта моста

Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации. Вы можете задать вопросы о изменении схемы движения, дополнительных мартшрутах и расписании электрички. Она будет работать с 8 до 20 часов.

Номер горячей линии: 31-05-06