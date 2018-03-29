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В Костроме начала работать горячая линия по вопросам ремонта моста
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В Костроме начала работать горячая линия по вопросам ремонта моста 

АиФ Владимир 1 час назад
Фото: АиФ Владимир
Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации. Вы можете задать вопросы о изменении схемы движения, дополнительных мартшрутах и расписании электрички. Она будет работать с 8 до 20 часов.
Номер горячей линии: 31-05-06
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