В Костроме перекрыли единственный автомобильный мост через Волгу

Строители в Костроме перекрыли на ремонт единственный автопешеходный мост через Волгу. Транзитный транспорт пущен в объезд за сто километров через Ивановскую область.

Как сообщает администрация Костромы, с 1 апреля в областном центре начался второй этап капитального ремонта моста через Волгу. На единственной переправе закрыли две из четырех полос движения для всех видов транспорта.

— На мосту установлено ограничение скорости движения транспортных средств — до 20 километров в час, — сообщили в мэрии. Ожидается, что ремонт моста продлится не менее полугода.

По планам властей, он должен завершиться к 1 ноября. На время ремонта будет запрещено движение по мосту с 05.00 до 22.00 грузовых автомобилей массой свыше восьми тонн.

— Водителям рекомендуют заранее планировать маршруты объезда: со стороны автодороги Р-243 Кострома-Киров-Пермь по маршруту г. Кинешма, г. Иваново, г. Приволжск с выездом на автодорогу М-8 и в обратном направлении, — предупредили городские власти.

Кроме этого, до ноября по мосту запретят движение пешеходов. Переправиться из центра в «спальный» Заволжский район в ночное время можно будет только на личном автомобиле, такси или муниципальном автобусе десятого маршрута, время работы которого с 1 апреля продлят до часу ночи.

Справка «РГ»

Мост через Волгу в Костроме, связывающий крупнейшие города Центральной России с Уралом и Сибирью, был введен в эксплуатацию в 1970 году. При проектной пропускной способности в шесть тысяч авто в день сейчас по мосту ежедневно проходит порядка 50 тысяч машин, среди которых более пяти тысяч грузовиков. В 2017 году власти признали мост аварийным и приступили к ремонту, который рассчитан на два года. Зная о колоссальных перегрузках, которые испытывает костромская переправа, в Минтрансе приняли решение о строительстве второго моста через Волгу с обходом Костромы.

Ожидается, что второй мост будет построен полностью на средства федерального бюджета, его возведение планируется завершить к 2023 году. По предварительным подсчетам, стоимость второго моста в Костроме может составить от 15 до 26 миллиардов рублей. При этом годовой бюджет Костромы составляет менее четырех миллиардов рублей.