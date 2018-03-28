Таксисты останутся без работы: начинает работу первый таксопарк без водителей

Прощайте пробки, аварии и прочие неприятности, вызванные человеческим фактором на дорогах. Уже сейчас начинает работу первый в мире таксопарк, где управлять автомобилем будут роботы.

Тестирование новой структуры проводит американский автопарк Waymo. СЕО компании, Джон Крафчик, собирается к 2020 году ввести целых 20 000 кроссоверов Jaguar I-Pace, модифицированных под автоматическое управление.

Электрокроссовер Jaguar I-Pace специалисты Waymo доработают самостоятельно: автомобиль будет оснащен автопилотом четвертого уровня. Первые пробные поездки состоятся уже в конце этого года.