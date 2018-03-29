В Ленинградской области запретят на весь апрель движение большегрузов по региональным трассам

Власти Ленинградской области запретят движение большегрузных автомобилей по дорогам, которые находятся их ведении, в период с 1 по 30 апреля, сообщили ТАСС в четверг, 29 марта, в пресс-службе дорожного комитета региона.

Это необходимо для сохранения асфальтобетонного покрытия во время таяния снега. Общая протяженность региональных трасс составляет 10 тыс. км.

В пресс-службе уточнили, что по дорогам с асфальтовым покрытием запретят движение для большегрузов с нагрузкой на каждую колесную ось больше 5 тонн, а по дорогам с гравийным покрытием — с нагрузкой более 3 тонн. На дорогах будут организованы пункты контроля массы, где машины будут взвешивать в присутствии инспекторов ГИБДД

В комитете отметили, что ограничения не распространятся на международные грузовые перевозки, транспортировку продуктов питания, топлива и других товаров первой необходимости, грузов, предназначенных для ликвидации ЧС и автомобилей силовых структур.

В Росавтодоре пояснили, что ограничения не коснутся федеральных трасс Ленинградской области, где большегрузы будут следовать в прежнем режиме. Протяженность федеральных трасс на территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области — более 1,6 тыс. км.

В управлении сказали, что все дорожные службы полностью готовы к паводкоопасному периоду на федеральных дорогах.