BMW X5 M И BMW X6 M В АВИЛОНЕ.

В новую жизнь за 4,2 секунды.

BMW Х5 M и BMW X6 M сочетают в себе мощь автомобиля серии M с высокой функциональностью моделей серии X.

Темпераментные 8-цилиндровые бензиновые двигатели M TwinPower Turbo, 8-ступенчатая АКПП M Steptronic и система интеллектуального полного привода xDrive со специальными М настройками являются гарантами удовольствия за рулем.

Это красивые, мощные, послушные и удобные автомобили безо всяких оговорок.

В марте АВИЛОН дает Вам 19 новых шансов отправиться в новую жизнь за 4,2 секунды на автомобилях BMW X5 M и BMW X6 M.

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Убедитесь лично  если BMW, то в АВИЛОН.

АВИЛОН

Официальный дилер BMW г. Москва, Волгоградский пр-т, д.41, стр.1, тел: +7 (495) 730-44-45 МО, г. Котельники, Коммерческий проезд, 10, тел: +7 (495) 730-11-15 www.bmw-avilon.ru