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BMW X5 M И BMW X6 M В АВИЛОНЕ.
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BMW X5 M И BMW X6 M В АВИЛОНЕ. 

Wroom.ru 27 минут назад
Фото: Wroom.ru
В новую жизнь за 4,2 секунды.
BMW Х5 M и BMW X6 M сочетают в себе мощь автомобиля серии M с высокой функциональностью моделей серии X.
Темпераментные 8-цилиндровые бензиновые двигатели M TwinPower Turbo, 8-ступенчатая АКПП M Steptronic и система интеллектуального полного привода xDrive со специальными М настройками являются гарантами удовольствия за рулем.
Это красивые, мощные, послушные и удобные автомобили безо всяких оговорок.
В марте АВИЛОН дает Вам 19 новых шансов отправиться в новую жизнь за 4,2 секунды на автомобилях BMW X5 M и BMW X6 M.
Пройти тест-драйв
Убедитесь лично  если BMW, то в АВИЛОН.
АВИЛОН
Официальный дилер BMW  г. Москва, Волгоградский пр-т, д.41, стр.1, тел: +7 (495) 730-44-45  МО, г. Котельники, Коммерческий проезд, 10, тел: +7 (495) 730-11-15  www.bmw-avilon.ru
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