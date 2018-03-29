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На Кубани полицейские задержали самогонщика — миллионера
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На Кубани полицейские задержали самогонщика — миллионера 

АиФ — Юг 1 час назад
Фото: АиФ – Юг
На посту ДПС машину остановили для досмотра. В грузовике, которым управлял 27-летний житель Кавказского района, обнаружилась металлическая емкость с жидкостью. Водитель пояснил, что перевозит спирт, однако документов на груз, его качественное содержание и источник изготовления, предоставить не смог.
Полицейские изъяли образцы жидкости и направили на исследование. По результатам экспертизы установлено, что изъятое является спиртосодержащей жидкостью, общим объемом более 16 тысяч литров, стоимостью свыше миллиона рублей.
Следственным отделом ОМВД России по Крымскому району в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 171.3 Уголовного кодекса Российской Федерации «Незаконные производство и (или) оборот этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции». Санкции статьи предусматривают максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.
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